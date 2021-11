Un primo bilancio, ancora non definitivo, parla di otto morti e numerosi feriti, almeno 300. Il dramma si è consumato nella notte a Houston, in Texas, in occasione del festival musicale Astroworld.

Non è chiaro cosa sia accaduto, le verifiche sono ancora in corso, ma l’ipotesi più accreditata è quella per cui i partecipanti all’evento si sarebbero accalcati contro la parte anteriore del palco dove si stava esibendo il rapper Travis Scott e le persone avrebbero calpestato chi era caduto a terra.

La serata è stata poi interrotta.

