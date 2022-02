Due donne nei guai per aver diffuso su internet fake news su Brigitte Macron e in particolare insinuazioni sul fatto che in realtà sarebbe una donna transgender.

Secondo quanto riportato dai media francesi, il loro obiettivo era infangare il marito Emmanuel Macron in vista delle elezioni presidenziali che si terranno ad aprile.

La notizia falsa ha iniziato a circolare lo scorso autunno. Le due donne – che dovranno comparire in tribunale il 15 giugno – hanno anche costruito una falsa biografia delle première dame, in base alla quale la consorte del numero uno dell’Eliseo sarebbe nata uomo e all’anagrafe si chiamerebbe Jean-Michel Trogneux.

Liberation ha calcolato che sono stati quasi 60mila i messaggi diffusi sui social proprio con l'hashtag #JeanMichelTrogneux, con la bufala che ha trovato terreno fertile di like e condivisioni su pagine e profili ostili a Macron, vicini all'estrema destra o fautori di teorie del complotto, anti-Covid e anti-vaccini.

Non è la prima volta che la first lady di Parigi è oggetto di attacchi legati al fisico o all'età. E lo stesso vale per il presidente: durante la campagna presidenziale del 2017, ad esempio, Macron fu oggetto di voci su una sua presunta relazione omosessuale con l'allora presidente di Radio France, Mathieu Gallet. Voci che lui stesso liquidò con una battuta: "Non ero io, ma il mio ologramma".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata