Un bimbo di cinque anni scomparso a dicembre è stato trovato senza vita in un congelatore nell’abitazione a Las Vegas dove il piccolo viveva con la madre e il compagno di lei.

Il fidanzato della madre è stato arrestato con le accuse di rapimento e omicidio.

L’indagine è partita da un bigliettino che la madre ha affidato all’altro figlio, chiedendogli di consegnarlo all’insegnante a scuola: “Sono trattenuta contro la mia volontà, non vedo mio figlio dall’11 dicembre e temo che sia morto”, c’era scritto sul bigliettino.

L’insegnante non appena lo ha ricevuto ha avvertito le autorità. Gli agenti di Polizia si sono appostati fuori dall'abitazione per sorvegliarla, fino a quando non hanno visto la coppia uscire di casa. Allora hanno fermato i due per interrogarli, e lei ha spiegato tutto, dicendo di essere stata maltrattata dal fidanzato, che le ha vietato di fare domande sul figlio scomparso e di entrare nel garage.

E proprio nel garage gli agenti, all’interno di un freezer, hanno trovato il corpo senza vita del bambino. Immediatamente è scattato l’arresto dell’uomo.

