Una storia incredibile e inquietante. È quella che arriva da Saugerties, nella conte di Ulster (Stato di New York) e ha per protagonista una bambina, scomparsa nel 2019, e ritrovata dalla polizia, nascosta in una stanza segreta ricavata nel sottoscala della casa del nonno paterno.

La vicenda è ancora al vaglio della polizia, che sta cercando di ricomporre i pezzi del puzzle. Da quanto si apprende, però, la piccola sarebbe stata nascosta dai genitori – Kimberly Cooper, 33 anni, e Kirk Shultis Jr., 32 anni - che temevano che le autorità togliessero loro la custodia.

Due anni e mezzo fa, infatti, la piccola sparì nel nulla e gli stessi genitori finirono sotto indagine per rapimento. L’inchiesta, però, finì in un nulla di fatto.

In un nuovo sopralluogo, questa volta nella casa del nonno paterno (tra l’altro già controllata in precedenza), gli agenti hanno notato una scala “costruita in modo strano”, diretta verso il seminterrrato dell’abitazione. Da un controllo più accurato sono stati scoperti due pannelli, rimossi i quali è stato possibile accedere a un ambiente "piccolo, freddo e umido", dove i detective hanno trovato non solo la piccola – che oggi ha quasi 7 anni – ma anche la madre.

La piccola è stata così presa in custodia dalle forze dell’ordine: è in buona salute ed è stata affidata al suo tutore legale e alla sorella maggiore.

I genitori, invece, sono stati arrestati, con l’accusa di aver interferito con la custodia della piccola e per aver messo in pericolo la sua salute.

Nei guai anche Kirk Shultis Sr., 57 anni, il nonno della bambina e proprietario della casa, che ha sempre detto non sapere dove si trovasse la nipotina, anche al momento dell’ultimo e decisivo sopralluogo.

Il nonno e il padre della bambina sono stati poi rilasciati in attesa del processo, mentre la madre resta in carcere.

(Unioneonline/l.f.)

