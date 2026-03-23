L'attore e comico statunitense Bill Cosby, noto soprattutto per il ruolo del padre nella sitcom anni Novanta 'I Robinson', è stato condannato da un tribunale civile di Los Angeles a pagare 19,25 milioni di dollari per aver abusato di una donna nel 1972.

Donna Motsinger, allora cameriera in un ristorante di Sausalito, nella baia di San Francisco, aveva accettato di andare a vedere un suo spettacolo, al termine del quale l'attore l'ha drogata e violentata.

«Ci sono voluti 54 anni per ottenere giustizia e so che non è completa, ma spero possa aiutare un po' anche le altre donne», ha dichiarato Motsinger uscendo dall'aula di Santa Monica in cui è stato letto il verdetto.

L'attore, oggi 88enne, è passato dall'essere uno dei comici più amati e conosciuti negli Stati Uniti a uno dei volti più noti travolti dal movimento #MeToo, con denunce di molestie e violenze da parte di decine di donne. L'unica condanna penale per violenza sessuale è stata annullata nel 2021 per motivi procedurali, dopo che l'ex star del piccolo schermo aveva scontato tre anni di una pena di dieci in un carcere di massima sicurezza a Filadelfia. La sua legale nel caso civile di Los Angeles, Jennifer Bonjean, ha annunciato ricorso. Il processo è stato possibile perché in California i reati di violenza sessuale non si prescrivono in sede civile.

(Unioneonline)

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