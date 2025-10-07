Accoltellata davanti casa Iris Stalzer, politica dell'Spd e neoeletta sindaca di un piccolo centro di circa 22mila abitanti del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke.

Lo riporta la Bild on line.

Sul posto si è mobilitata la polizia, secondo il tabloid e altri media tedeschi: la donna di 57 anni – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stata colpita più volte al ventre e alla schiena.

In un primo momento pare avesse raccontato di essere stata aggredita da un gruppo di uomini, ma sempre stando alle prime frammentarie informazioni, è stato fermato il figlio adottivo, di 15 anni. Anche il portale di Wdr riferisce di aver visto un adolescente portato via in manette.

Al momento i medici stanno lottando per salvarle la vita, scrive ancora la Bild.

(Unioneonline)

