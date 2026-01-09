Proteste pacifiche sono in corso a Minneapolis e in altre città degli Stati Uniti in seguito all'uccisione di una manifestante da parte di un agente dell'Ice nella città del Minnesota. La folla più numerosa è a Minneapolis, dove c'è un'aria molto tesa. Ma vari cortei sono apparsi anche a New York, Boston, Baltimora, Birmingham e in altre città americane.

Sullo sfondo delle tensioni nate dopo l’uccisione della 37enne pro migranti a Minneapolis, due persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state colpite da colpi di arma da fuoco sparati da agenti federali a Portland: lo ha riferito la polizia della città dell'Oregon. Non è immediatamente chiaro quale sia la loro condizione né a quale agenzia appartengano gli agenti federali coinvolti, precisa la Cnn, ma secondo altri media si tratterebbe di agenti della U.S. Customs and Border Protection. Le persone colpite sono un uomo e una donna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata