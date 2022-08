Un'anziana ospite di una residenza sanitaria assistenziale in California è morta dopo aver bevuto del detersivo per piatti invece di un succo di frutta. Lo riporta la Cnn.

La donna aveva 93 anni.

La direzione della struttura ha confermato che altri due ospiti sono stati trasportati in ospedale per intossicazione dopo che per errore è stato dato loro il detersivo.

Non è chiaro come il detersivo sia finito al posto del succo.

La polizia ha aperto un'indagine. Anche la Rsa ha avviato un'indagine interna.

