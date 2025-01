Falso allarme a Berlino, dove un massiccio schieramento di forze di polizia è intervenuto in una scuola elementare nel quartiere di Schmargendorf. L’operazione è iniziata intorno alle 16.15, la Bild affermava sul suo sito che era dovuto alla possibile presenza sul posto di un serial killer.

Secondo quanto riferito dal sito della testata tedesca sono stati attivati gli allarmi speciali installati all’interno della scuola proprio per reagire e allertare i soccorsi nel caso di attacchi imprevisti. I bambini che erano ancora nell’istituto, aperto fino alle 18 per il servizio di doposcuola, e si sarebbero nascosti nelle classi. Tutti i bimbi sono stati portati fuori sani e salvi e non è stata trovata traccia del killer, potrebbe trattarsi anche di un falso allarme ha riferito un portavoce della polizia. Probabilmente scattato per un difetto tecnico.

(Unioneonline)

