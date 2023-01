Funerali a San Pietro, in Vaticano, per Papa Benedetto XVI.

La bara del Papa emerito è stata chiusa ieri sera con il tradizionale rito.

Il feretro è triplice: ha un primo rivestimento in cipresso, un altro in zinco e uno finale in rovere.

Alle 9.30 il rito sul sagrato di piazza San Pietro, con l’omelia di Papa Francesco, poi la tumulazione nelle grotte vaticane con una cerimonia privata.

L’OMELIA – «Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce», le parole di Bergoglio che ha chiesto di «affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita».

«Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli ann», ha ancora aggiunto Papa Francesco. «È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore».

A concelebrare i funerali 130 cardinali e 300 vescovi, cui si aggiungono i 3.700 sacerdoti giunti da ogni parte del mondo.

All'interno del feretro saranno deposte le monete e le medaglie coniate durante il suo pontificato, i pallii e il rogito, un resoconto della sua vita da Papa.

Alle esequie capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi, migliaia le persone arrivate già dalle prime luci del giorno.

Al termine della cerimonia la folla ha salutato Benedetto XVI al grido di “Santo subito”.

In piazza, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l’ex premier Mario Draghi.

(Unioneonline/s.s./v.l.)

© Riproduzione riservata