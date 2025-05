«Il mio sentimento è di gioia con tutta la Chiesa che si rallegra perché c’è il nuovo Papa. La Chiesa è viva, è animata dallo spirito santo e l’elezione del pontefice ne è un segno».

Il cardinale Angelo Becciu non ha preso parte al Conclave ma ha vissuto in piazza San Pietro e poi nella Cappella Sistina la giornata storica dell’elezione di un pontefice nato negli Stati Uniti. La rinuncia del cardinale Becciu ha portato il quorum per l'elezione del nuovo Papa a 89 voti, poi raggiunti da Leone XIV al quarto scrutinio nel pomeriggio di ieri.

«Ho incontrato Leone XIV, l'ho abbracciato, ho gioito con tutti i cardinali». Sulle sofferenze legate alla vicenda giudiziaria dice: «Le offro per il bene della Chiesa».

L'intervista integrale sull'Unione Sarda domani in edicola.

© Riproduzione riservata