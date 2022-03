Barack Obama fa sapere di essere positivo al Covid-19. In un messaggio su Twitter scrive: "Ho avuto la gola irritata per un paio di giorni, ma sto bene. Io e Michelle siamo lieti di essere vaccinati. Lei è negativa. Ricordatevi di vaccinarvi se non l'avete ancora fatto anche se i casi sono in calo".

L’ex presidente americano, 60 anni, e la moglie hanno ricevuto entrambi la terza dose.

