È rimasta incastrata nelle scale mobili dell’aeroporto internazionale di Bangkok. Ma per liberarla dall’ingranaggio le hanno dovuto amputare una gamba.

Vittima del tragico incidente una donna thailandese di 57 anni. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe «successo alle 8.27 ora locale nel terminal passeggeri nazionale», ha spiegato in una conferenza stampa Don Mueang, il direttore dell'aeroporto internazionale.

La donna avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok alla provincia di Nakhon Si Thammarat, quando è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del terminal 2. L’equipe di medici che l’ha soccorsa non ha potuto fare altro che amputarle la gamba sinistra, dal ginocchio ala rotula, e trasferirla all'ospedale più vicino. L'identità della donna non è ancora stata resa pubblica dalle autorità, ma suo figlio – che ha rilasciato una dichiarazione su Facebook – ha definito l’incidente “straziante”. Ancora sconosciute le cause dell’accaduto, sul caso indagano le autorità.

(Unioneonline/v.f.)

