Nel grande freddo del mar Baltico si aggrava uno dei tanti fronti dello scontro tra l'Occidente e la Russia. Un serio incidente ha coinvolto un condotto elettrico e quattro cavi di telecomunicazione nelle acque che circondano la Finlandia. Sin dal primo momento le autorità di Helsinki hanno pensato ad un sabotaggio, l'ennesimo in pochi mesi.

I sospetti sono vertiginosamente aumentati quando, qualche ora dopo, la Guardia costiera ha abbordato e scortato fino alla terraferma una nave battente bandiera delle isole Cook: una delle tante che compone la cosiddetta 'flotta ombra' di Vladimir Putin, rete di petroliere con proprietà oscure grazie alle quali Mosca da tempo aggira le sanzioni sull'export di greggio.

Il primo allarme è scattato nella tarda mattinata del giorno di Natale, quando il cavo elettrico Estlink 2 che porta energia dalla Finlandia all'Estonia è stato tranciato. Meno di 24 ore dopo le autorità hanno rilevato danni ad altri quattro cavi, questa volta di telecomunicazione.

Tre collegano la Finlandia all'Estonia, il quarto il Paese scandinavo con la Germania. L'incidente non ha portato conseguenze per la popolazione, con la Finlandia che si è subito impegnata a far arrivare energia a Tallin da altre fonti.

Le prime indagini non hanno chiarito se i cinque cavi sono stati danneggiati dalla stessa mano ma nella serata di mercoledì la Guardia costiera finlandese ha bloccato la petroliera Eagle S. L'imbarcazione, ora ferma nei pressi della penisola di Porkkalaniemi, non aveva ancore e gli inquirenti ipotizzano che sia stata proprio questa l'arma usata per i sabotaggi. L'ipotesi che l'incidente sia stato un attacco alle infrastrutture critiche europee nel giro di una manciata d'ore è diventata quasi una certezza.

«Reagiremo con decisione ad ogni interferenza», ha avvertito in una conferenza stampa convocata d'urgenza il primo ministro finlandese Petteri Orpo.

Poco prima, in una dichiarazione congiunta, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas hanno sottolineato la loro "ferma condanna" ad ogni attacco alle infrastrutture europee, definendo la flotta ombra russa "una minaccia" e dicendosi pronte a nuove sanzioni. All'intervento dell'Ue ha fatto seguito quello dell'Alleanza Atlantica. In una conversazione telefonica con il premier estone Kristen Michal, il segretario generale della Nato Mark Rutte si è detto pronto "a fornire ulteriore supporto" nel mar Baltico contro qualsiasi sabotaggio. Il dossier è da tempo considerato prioritario dalle cancellerie europee.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata