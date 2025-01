Almeno dieci persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite dopo che un veicolo ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Lo riferisce la Cnn. L’uomo alla guida del mezzo, una volta sceso, si è poi messo a sparare contro la polizia.

I feriti sono stati «trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) in cinque ospedali diversi», si legge in un comunicato delle autorità.

L'attacco è avvenuto intorno alle 3:15 locali (le 10:15 in Italia), quando la folla si trovava radunata in strada per il Capodanno. «Un orribile atto di violenza», il commento del governatore della Louisiana.

La Polizia di New Orleans ha dichiarato che si tratta di un "atto terroristico": l’uomo alla guida del mezzoavrebbe voluto compiere una carneficina. Ma l’Fbi frena: «questo non è un evento terroristico», ma trovati «ordigni esplosivi improvvisati».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata