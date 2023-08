Tre persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in Australia dopo aver mangiato alcuni funghi durante un pranzo. E una quarta è in gravi condizioni.

La vicenda, che arriva da Leongatha, a sud-est di Melbourne, concentra le attenzioni della polizia. Nel mirino la 48enne che ha cucinato, indagata per avvelenamento.

Gail e Don Patterson, spiega la BBC, si sono fermati a pranzo con i loro nipoti a casa della nuora, Erin Patterson. Con loro c'erano Heather, la sorella di Gail, e suo marito Ian.

Trascorsa qualche ora, i quattro ospiti sono andati in ospedale pensando a una forma grave di gastroenterite, ma dalle analisi è emerso altro, e sono stati trasferiti a Melbourne. Heather, 66 anni, Gail e Don, entrambi di 70 anni, sono morti. Ian, 68 anni, lotta tra la vita e la morte, in attesa di un trapianto di fegato.

La polizia pensa che i quattro abbiano mangiato funghi altamente letali. Erin e i suoi due figli, invece, stanno bene. La polizia ha riferito che entrambi i bambini, che sono stati affidati alle cure statali come "precauzione", hanno mangiato un pasto diverso. Gli investigatori dicono di non essere sicuri se Erin abbia mangiato lo stesso cibo dei suoi ospiti. Inoltre, la donna è separata dal marito, che è il figlio dei Patterson, ma gli inquirenti l'hanno descritta come una separazione "amichevole".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata