Christine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo la guida della Banca Centrale Europea, prima della scadenza naturale del suo mandato.

La notizia è riportata dal Financial Times, che cita una fonte «a conoscenza delle sue intenzioni» ed è stata rilanciata dalla Reuters: Lagarde starebbe valutando l’uscita dall’Eurotower prima delle elezioni presidenziali francesi.

L’indiscrezione non è stata al momento confermata né smentita.

La Bce, contattata dall’agenzia Reuters, non ha rilasciato commenti.

