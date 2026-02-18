Bce, ipotesi dimissioni anticipate per la presidente LagardeL’uscita arriverebbe prima delle elezioni presidenziali in Francia
Christine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo la guida della Banca Centrale Europea, prima della scadenza naturale del suo mandato.
La notizia è riportata dal Financial Times, che cita una fonte «a conoscenza delle sue intenzioni» ed è stata rilanciata dalla Reuters: Lagarde starebbe valutando l’uscita dall’Eurotower prima delle elezioni presidenziali francesi.
L’indiscrezione non è stata al momento confermata né smentita.
La Bce, contattata dall’agenzia Reuters, non ha rilasciato commenti.
(Unioneonline)