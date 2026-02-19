regno unito
19 febbraio 2026 alle 11:31aggiornato il 19 febbraio 2026 alle 11:32
«L’ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein»Il figlio di Elisabetta II e fratello dell’attuale re è accusato di aver condiviso informazioni riservate
L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.
Il figlio di Elisabetta II e fratello dell'attuale sovrano del Regno Unito Carlo III è accusato di "cattiva condotta in pubblico ufficio".
Lo riporta la stampa britannica.
(Unioneonline)
- IN AGGIORNAMENTO -
