È di 12 morti, fra cui anche 3 bambini, e oltre 45 feriti – di cui 30 ricoverati in ospedale – il bilancio provvisorio del massiccio attacco notturno su Kiev con 598 droni e 31 missili balistici partiti dalla Russia. Si tratta del più grande attacco alla capitale ucraina dal 31 luglio, quando furono uccise più di 30 persone, ma stanotte sono state colpite oltre 13 località.

L'attacco russo ha colpito anche l'edificio della delegazione Ue. Danni significativi sono stati inflitti alle aree residenziali nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi. «Al momento, stiamo registrando le conseguenze dell'attacco in più di 20 località nei distretti di Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto», ha riferito Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev (KCMA).

«Tre persone sono state estratte vive da sotto le macerie», segnala Ihor Klymenko, mnistro degli interni ucraino. «C'è un'alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l'area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev».

«Ogni minuto di lavoro dei nostri servizi di emergenza è volto a salvare vite umane e a sostenere le persone che hanno sofferto di più a causa del terrore russo», aggiunge Klymenko. Il bilancio dell'attacco notturno sulla capitale ucraina rischia di peggiorare ulteriormente. «Sono stati recuperati anche frammenti di corpi, ma l'identificazione è ancora difficile», conclude il ministro.

Nella notte, l'attacco russo in Ucraina con droni e missili ha causato anche danni alla rete ferroviaria. Inoltre, è stata colpita una delle imprese industriali della città di Zaporizhzhia.

(Unioneonline)

