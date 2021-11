Ikea si lancia nel mercato immobiliare e sceglie Tokyo, per la precisione il “quartiere speciale” di Shinjuku-ku.

Un mini appartamento di 10 metri quadrati tutto arredato con mobili del colosso svedese. Il costo d’affitto è di appena 99 yen, ovvero 77 centesimi di euro.

Un monolocale da 10 mq in cui c'è tutto, essenziale come solo Ikea sa essere: camera da letto, salotto, cucina, sala da pranzo e bagno.

Il colosso svedese è a caccia dell’inquilino perfetto. Una superficie minuscola per noi occidentali, ma in Giappone gli appartamenti minuscoli sono in decisa crescita, in tanti su YouTube mostrano come si vive in appartamenti di 12 o 15 metri quadri.

Le candidature per aggiudicarsi la Tiny Home sono aperte sul sito ufficiale Ikea, chiudono il 3 dicembre. Unico requisito, avere più di vent’anni. Il nuovo inquilino potrà firmare un contatto d'affitto valido sino al 15 gennaio 2023.

