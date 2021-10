Tragedia sul set del film western “Rust”, al Bonanza Creek Ranch, a Santa Fe, nel New Mexico.

Alec Baldwin ha premuto il grilletto di una pistola di scena che ha sparato, uccidendo una donna e ferendo un uomo durante le riprese.

La vittima è la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre a rimanere ferito nella sparatoria è il 48enne regista Joel Souza.

Lo ha reso noto la polizia locale.

Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine e nessuna persona è stata arrestata.

I testimoni continuano a essere interrogati dagli investigatori.

Hutchins e Souza "sono stati colpiti quando l’attore americano ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film", ha fatto sapere lo sceriffo di Santa Fe, spiegando che la direttrice della fotografia è deceduta poco dopo l’arrivo allo University of New Mexico Hospital ad Albuquerque per la gravità delle ferite riportate.

Il cineasta è stato invece stato trasportato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe. Sarebbe in gravi condizioni.

"Non ci sono parole per descrivere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente", ha twittato Alec Baldwin in quello che è il suo primo commento su quanto accaduto sul set di Rust. "Sto cooperando con le indagini della polizia e sono in contatto con il marito di Halyna Hutchins”.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata