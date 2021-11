All’indomani della chiusura del G20 a Roma, comincia oggi a Glasgow la Cop26, la Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici.

Nel vertice italiano i grandi della Terra hanno preso un impegno: mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, e riconosciuto che sia scientificamente dimostrata la necessità di intervenire, ma la deadline del 2050 per un mondo a zero emissioni viene sostituita da un più generico “verso metà secolo”.

Al summit in Scozia non c’è Recep Tayyip Erdogan, ufficialmente per “problemi relativi alle misure di sicurezza”. Secondo i media turchi, gli organizzatori avrebbero messo dei limiti rispetto alla dimensione della delegazione turca e al numero di veicoli a disposizione sollevando delle preoccupazioni riguardo alle misure di sicurezza che hanno portato Erdogan a decidere di cancellare la sua partecipazione. Ci sono il ministro dell'ambiente Murat Kurum e altri alti funzionari del governo.

Tra i presenti invece si potrà contare anche Barack Obama che incontrerà i giovani attivisti.

L’apertura dei lavori affidata a Boris Johnson.

Nel suo intervento anticipato alla stampa, il principe Carlo, erede al trono britannico, fa riferimento alla sfida dei cambiamenti climatici “che incombono sul pianeta”, rispetto ai quali il mondo deve mettersi in una posizione di spirito bellico.

(Unioneonline/s.s.)

