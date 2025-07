Città del Messico ha ospitato un'edizione storica e pacifica del Gay Pride 2025, che ha visto la partecipazione record di 800.000 persone.

L'assessorato alla Sicurezza della capitale ha confermato l'eccezionale affluenza, sottolineando come l'evento si sia svolto senza alcun incidente significativo. La quarantasettesima edizione della marcia ha riunito comitati organizzatori, collettivi, attivisti e cittadini provenienti da ogni parte. I partecipanti si sono mobilitati dalla rotonda dell'Angelo dell'indipendenza e da altri punti limitrofi lungo il Paseo de la Reforma, dirigendosi verso lo Zócalo nel centro storico della metropoli. Nonostante l'enorme folla, il personale della Squadra medica di soccorso ed emergenza ha fornito assistenza a solo 13 persone, nessuna delle quali ha richiesto il trasporto in ospedale.

Inoltre, per il quarto anno consecutivo, l'Istituto messicano della previdenza sociale ha offerto test rapidi gratuiti per la rilevazione del virus dell'immunodeficienza umana e dell'epatite C. Durante la marcia di quest'anno, sono stati eseguiti 1.540 test.

