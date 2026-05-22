Secondo fonti di Al Arabiya, Usa e Iran, con la mediazione del Pakistan, avrebbero raggiunto un accordo che potrebbe essere annunciato entro poche ore.

I punti chiave dell’intesa sono la fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, con cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti di guerra; garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman; graduale revoca delle sanzioni statunitensi; impegno a rispettare sovranità, integrità territoriale e principio di non interferenza negli affari interni.

Si istituisce inoltre un meccanismo congiunto per monitorare l’attuazione dell’accordo. Non si menzionano invece il nucleare, che è il tema più importante per Washington, e la minaccia dei missili iraniani. Entro sette giorni dall’entrata in vigore dell’accordo, infine, devono iniziare i negoziati sulle questioni in sospeso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata