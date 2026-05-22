Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.

(Unioneonline)

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