Scandalo Epstein, l’ex principe Andrea indagato anche per sospetti reati sessualiSi aggrava posizione del fratello minore di re Carlo, finora sotto indagini per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico
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Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.
Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
(Unioneonline)