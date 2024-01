Paura in un tribunale di Las Vegas, in Nevada.

Nel corso di un’udienza per violenza sessuale l’imputato ha aggredito la giudice saltandole addosso, scavalcando il banco della difesa e del magistrato e scatenando una sanguinosa rissa che ha coinvolto funzionari del tribunale e avvocati.

L’uomo, Delone Redden, si è scagliato contro la giudice distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, facendola cadere dalla sedia e sbattere contro il muro.

A quel punto sono intervenuti in suo soccorso funzionari del tribunale e avvocati. Holthus ha riportato alcune ferite, ma non è in gravi in condizioni: è stata comunque ricoverata in ospedale per un taglio sulla fronte e una spalla slogata. L’aggressore è stato arrestato e rinchiuso nel centro di detenzione della contea di Clark.

