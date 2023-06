Esattamente 70 anni fa Elisabetta II, già salita al trono il 6 febbraio 1952 dopo la morte del padre Re Giorgio VI, fu incoronata Regiona di Regno Unito Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Ceylon e Pakistan, assumendo così anche il ruolo di capo del Commonwealth.

Cerimonia che venne dunque più di un anno dopo la salita al trono in rispetto della tradizione che richiede un periodo di lutto per la morte del precedente monarca.

Elisabetta aveva 27 anni. La cerimonia, avvenuta nell’abbazia di Westminster, costò 4 milioni di dollari. Ci vollero ben 16 mesi di preparitivi. La Regina giurò solennemente di sostenere la legge nel suo regno e di assumere il governo della Chiesa d’Inghilterra.

Elisabetta ha stabilito il record di longevità, il suo Regno è durato 70 anni e 214 giorni, fino alla sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022.

La sua fu la prima cerimonia trasmessa in tv, oltre cento milioni di persone in tutto il mondo ebbero la possibilità di assistere all’incoronazione del sovrano.

In un documentario alla Bbc la sovrana ha ricordato non senza ironia quel giorno, in particolare la fatica nell’indossare la corona imperiale, tempestata di 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e centinaia di perle. Era stata realizzata per l’incoronazione di Giorgio VI nel 1937.

«Il collo si sarebbe spezzato se avessi guardato in basso per leggere il discorso». Una giornata che Elisabetta ricorda come molto faticosa e assolutamente “uncomfortable”, anche per l’abito per nulla comodo, ricamato in seta con perle e fili d’oro e d’argento. «Ricordo momenti in cui non potevo muovermi affatto».

