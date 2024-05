Il 18 maggio del 1920 nasce a Wadowice, in Polonia, Karol Józef Wojtyła, colui che diventerà il 264esimo Papa della Chiesa cattolica col nome di Giovanni Paolo II.

Eletto il 16 ottobre 1978, morto il 2 aprile del 2005, è stato beatificato nel 2011 e viene festeggiato il 22 ottobre, giorno del suo insediamento.

Karol era il terzogenito. Sua madre si chiamava Emilia, suo padre Karol senior. Prima di lui erano nati Edmund, di professione medico che morirà giovane a causa della scarlattina, e Olga, morta poco dopo la nascita.

Papa Giovanni Paolo II dopo la proclamazione (Ansa)

Il futuro Papa resta orfano di madre nel 1929, e suo padre farà di tutto per farlo studiare. Per frequentare l’università, lascia Wadowice per andare a Cracovia. Al primo anno studia filologia, lingua e letteratura polacca, prendendo anche lezioni private di francese. La passione per le lingue lo porterà in futuro a conoscere e parlarne tantissime: oltre al polacco, anche slovacco, russo, italiano, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, ucraino e inglese, oltre al latino ecclesiastico e all'esperanto.

Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo più lungo in assoluto, dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a Pietro apostolo.

