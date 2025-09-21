Fino a centomila persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. L'area di Phoenix e dello State farm Stadium, la casa dei Cardinals dove si terrà la cerimonia, è blindata. Al momento non ci sono minacce credibili ma, secondo le forze dell'ordine, l'evento potrebbe attirare l'attenzione di "estremisti violenti" visto il parterre atteso.

Ai funerali è infatti presente buona parte dell'amministrazione, a partire dal presidente Donald Trump e il suo vice JD Vance. Con loro ci sono anche il segretario di stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il consigliere Stephen Miller. Tutti interverranno e onoreranno la memoria dell'attivista-eroe.

All'appuntamento è atteso anche Tucker Carlson, l'ex volto noto di Fox.

Kirk era un «moderno San Paolo», un «missionario, un evangelista ed un eroe. Penso che sapesse cosa intendesse Gesù quando diceva che la verità vi renderà liberi», ha detto l'arcivescovo di New York Timothy Dolan.

L'ingresso allo stadio è gratuito e Turning Point Usa, l'associazione di Kirk di cui la moglie ha assunto le redini, invita i partecipanti a vestirsi con il bianco, rosso e blu della bandiera americana.

I partecipanti saranno sottoposti a controlli stile aeroportuale: nessuna borsa sarà ammessa all'interno dello stadio, così come non saranno permesse armi. Le forze dell'ordine locali sono al lavoro con il Secret Service e le agenzie federali per garantire la massima sicurezza.

I riflettori dell'evento sono tutti puntati sulla vedova di Kirk, Erika. A lei spetta l'incarico di introdurre Trump sul palco dello stadio e soprattutto di raccogliere l'eredità del marito e portare avanti la sua battaglia nel rispetto di quei valori che l'hanno finora guidata, in primis quello della famiglia. Una sfida non da poco anche se per Erika Kirk essere al centro dell'attenzione non è una novità: molto partecipe agli eventi del marito, la vedova da tempo cura un podcast e ha una linea di streetwear biblico. Secondo gli osservatori, con lei alle guida, Turning Point Usa svolterà più a destra.

(Unioneonline/v.l.)

