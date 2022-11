È stato denunciato per occultamento di cadavere il 55enne figlio della donna il cui cadavere è stato ritrovato in un congelatore nella sua villetta a Ceglie Messapica, nel Brindisino.

Ieri pomeriggio i carabinieri lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio dopo aver fatto la macabra scoperta.

Secondo i primi elementi emersi finora, avrebbe nascosto il corpo della madre, Maria Prudenzia Bellanova, 82 anni, per continuare a percepirne la pensione. Sono stati alcuni parenti a dare l’allarme alle forze dell’ordine perché da qualche tempo non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziana.

Altre informazioni potrebbero emergere dall’autopsia in programma per questi giorni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata