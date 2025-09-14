Violentano una 12enne e poi condividono il video su WhatsAppIndagati un 14enne e un 18enne dopo la denuncia della ragazzina, che ha raccontato gli abusi ai genitori
Hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp.
È quanto accaduto a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, dove due giovanissimi, un diciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn.
A darne notizia sono il Centro e il Messaggero. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati.
(Unioneonline)