Jlenia Musella uccisa con una coltellata e scaricata davanti all’ospedale, arrestato il fratelloLa ragazza aveva 22 anni, il giovane si è consegnato e ha confessato. I genitori sono attualmente detenuti
La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario.
È stato lui stesso a consegnarsi alla polizia e poi a confessare. La ragazza è stata colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli, dove qualcuno l’ha lasciata per poi allontanarsi in auto.
I due ragazzi vivevano insieme da soli: sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti. L'uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona.
