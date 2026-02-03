Una giovane di 23 anni è morta all'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli: era stata ricoverata poco prima con una ferita da arma da taglio alla schiena. 

Secondo quanto si apprende è stata portata in ospedale – viva ma già in gravissime condizioni – da alcune persone a bordo di un'auto che poi si sono allontanate.

La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciarli.

La donna era munita di documenti: risiedeva nel rione Conocal, zona del quartiere Ponticelli alla periferia orientale di Napoli. 

(Unioneonline)

