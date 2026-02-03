Giovane uccisa con una coltellata alla schiena: qualcuno l'ha lasciata davanti all'ospedaleLa ragazza è stata portata al pronto soccorso da ignoti che poi si sono allontanati in auto: è morta poco dopo
Una giovane di 23 anni è morta all'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli: era stata ricoverata poco prima con una ferita da arma da taglio alla schiena.
Secondo quanto si apprende è stata portata in ospedale – viva ma già in gravissime condizioni – da alcune persone a bordo di un'auto che poi si sono allontanate.
La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciarli.
La donna era munita di documenti: risiedeva nel rione Conocal, zona del quartiere Ponticelli alla periferia orientale di Napoli.
(Unioneonline)