Un vigilante di 38 anni ha sparato con un fucile alla moglie, 46enne, che ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

È accaduto a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento, poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi.

La donna, pare colpita all'addome e sul fianco, è stata soccorsa e trasportata in ospedale nel capoluogo sannita. L'uomo è stato invece fermato dai carabinieri che lo tengono in custodia presso il comando provinciale di Benevento, retto dal colonnello Marco Keten.

- IN AGGIORNAMENTO -

