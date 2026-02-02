Addio a Maria Rita Parsi: la psicologa e psicoterapeuta è morta a 78 anni.

Nata a Roma il 5 agosto 1947, ha dedicato l'intera vita allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini.

Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, è stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta nelle sue discipline: nel 1986 si occupò della sceneggiatura delle serie televisiva Professione vacanze il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente.

Dal 2020 era componente esperta dell’Osservatorio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e, dal 2021, partecipava al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, iniziativa europea contro povertà ed esclusione sociale dei più giovani.

