Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello seguitissimo Instagram, dove si legge che la pagina è stata "rimossa". Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line 'Falsissimo' con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Rimossi anche i profili Facebook e TikTok.

Anche ieri sera l'ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. La rimozione non è dovuta, a quanto si è saputo, ad un provvedimento della magistratura penale e neanche alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano. Si tratterebbe di un'azione dei colossi del web, Meta e TikTok, dopo un’azione legale di Mediaset che ha mandato numerose diffide per violazione di copyright e per contenuti diffamatori e messaggi di odio. Resta accessibile il profilo Youtube di ‘Falsissimo’.

«Non so il perché della rimozione, ma è a rischio la libertà di parola», ha detto il legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa. Il legale parla di una «operazione di censura impressionante, degna di Paesi non democratici, ma le persone hanno capito che l’obiettivo è metterlo a tacere e quando mi fermano in strada sono tutti con Fabrizio».

Il profilo Ig di Corona non raggiungibile (Ansa)

Ieri sera Corona, nonostante le diffide, le denunce e la decisione del Tribunale civile di Milano, ha pubblicato sul canale Youtube del suo format “Falsissimo” la puntata in cui attacca i conduttori di Mediaset, tornando anche a parlare del caso Signorini.

Mediaset nei giorni scorsi, attraverso una diffida per violazione di copyright, aveva ottenuto la rimozione dell’ultima puntata e ieri Corona l’ha ripubblicata col titolo “Il prezzo del successo – parte nuova finale”, scrivendo: «Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate». In più, ha detto di aver aggiunto anche una parte, nella stessa puntata, sempre su Signorini e su quello che ha già definito a più riprese «il sistema di ricatti e favori sessuali».

