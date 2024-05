Un agente della polizia locale di Anzola dell’Emilia (Bologna) ha ucciso una collega nella sede del comando. L’uomo, ex comandante, ha sparato con la pistola d’ordinanza.

Per la donna, Sofia Stefani, 33 anni, i soccorsi sono stati inutili.

All’arresto il vigile, Giampiero Gualandi, non ha opposto resistenza.

Non sono chiari i motivi alla base della tragedia, così come non è stato ancora accertato se il colpo sia partito in modo accidentale o durante una colluttazione.

Sul posto la polizia scientifica e i carabinieri.



