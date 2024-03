È possibile scoprire la sorpresa prima di comprare l’uovo di Pasqua? Secondo un nuovo trend virale sui social è semplicissimo. Ed ecco che – dopo aver visto i video “tutorial” su TikTok – in tanti si sono riversati nei supermercati alla ricerca del proprio gadget preferito. Quel che serve è una bilancia per calcolare il peso del dolce e – di conseguenza – indovinare cosa si cela al suo interno.

Una furbata che non è piaciuta ai supermercati, spettatori increduli di file anomale davanti alla pesa dei reparti di frutta e verdura. Tanto che in diverse attività stanno iniziando a spuntare dei nuovi cartelli: «Si informa la clientela che è assolutamente vietato pesare le uova di Pasqua». Il peso delle varie sorprese, già calcolato “scientificamente” da qualche utente della rete, è alla portata di tutti e corre tra condivisioni e post.

Così se quest’anno il desiderio è trovare il ricercatissimo orsetto Thun, basterà verificare che il dolce in questione pesi all’incirca 510 grammi. Stessa storia per gli amanti della Disney. I fan di Ariel, che non vogliono rinunciare alla bambola dell’iconica sirenetta, dovranno assicurarsi che la bilancia non segni più di 505 grammi. 570 se cercano Rapunzel, 640 per Cenerentola. C’è anche il mondo di Dragon Ball tra i giochi più ricercati. In questo caso Vegeta si nasconderebbe nelle uova comprese tra i 250 e 255 grammi. Qualcosa in più per Goku, la differenza è di circa 10 grammi. Il più pesante è Jiren, che sfiora i 275.

La pratica in questione è – ovviamente – solo una moda. Ma il via vai di clienti “a caccia” non è passata inosservata, tanto da costringere i negozi a prendere provvedimenti.

(Unioneonline/v.f.)

