L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al primo decreto legge sul Green pass, quello che estende l’uso del certificato per ristoranti, spettacoli e competizioni sportive, mostre, piscine, palestre. E inoltre proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021.

La fiducia posta dal governo al provvedimento ha ottenuto 189 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astenuti. Queste misure diventano legge.

Mentre, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri ha annunciato: "Il governo ci ha informati che approverà un decreto per rendere il Green pass obbligatorio sui posti di lavoro pubblici e privati". Dal canto loro, i sindacati hanno chiesto “la gratuità dei tamponi fino alla fine dell’anno”, come confermato non solo da Bombardieri ma anche da Maurizio Landini (Cgil).

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata