Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso, e soprattutto risalire a quando sia avvenuto, di una donna di 65 anni il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella casa in cui viveva col marito, a Casale Litta, in provincia di Varese.

Alcuni familiari non riuscivano a contattarla e hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno suonato alla porta e ad aprire è arrivato il marito, di una decina d’anni più vecchio della moglie, in stato confusionale. Da mesi, si è scoperto, vegliava il corpo della 65enne, tenendolo sul letto, sotto le coperte.

Dai primi accertamenti la donna era malata da qualche tempo e sarebbe morta per cause naturali.

