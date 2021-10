"Un passo di lato" per Enrico Varriale, in attesa che assuma contorni più chiari la vicenda giudiziaria che lo vede indagato dalla procura di Roma per stalking ai danni della ex compagna.

L'azienda, la direzione di RaiSport e lo stesso giornalista - si apprende da fonti di Viale Mazzini - hanno convenuto sull'opportunità di sospenderne l'intervento in video previsto per le finali della Nations League per il primo e per il terzo posto, una delle quali vedrà in campo la Nazionale italiana, impegnata questa sera in semifinale contro la Spagna.

Nessuna sospensione, né provvedimenti disciplinari a carico di Varriale - viene spiegato - ma una decisione presa di comune accordo a tutela della Rai e dello stesso Varriale e per evitare strumentalizzazioni.

Nei confronti dell'ex vicedirettore di RaiSport il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nel provvedimento emesso dal gip si fa riferimento a "condotte reiterate" di molestie e minacce che avrebbero provocato nella vittima "un grave stato d'ansia e paura".

"Accuse false" destinate a essere "smentite nei fatti" secondo il giornalista, che è stato interrogato lo scorso 30 settembre per chiarire la sua posizione.

(Unuioneonline/F)

