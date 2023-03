Enrico Varriale fa causa alla Rai.

Il giornalista sportivo aveva sospeso le sue apparizioni in tv, in accordo con l’azienda, in seguito alla denuncia per stalking presentata dalla sua ex compagna, in attesa di chiarire la sua posizione. Ora il patto sembra essere saltato e Varriale si è rivolto al giudice del lavoro per ottenere il reintegro, chiedendo alla Rai di affidargli nuovamente la conduzione di una trasmissione.

La sentenza di primo grado nel processo che vede il giornalista accusato di atti persecutori e lesioni personali dovrebbe arrivare a ottobre. Nei mesi scorsi il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio aveva disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa», insieme alla prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza».

Varriale si è sempre dichiarato estraneo alle accuse dell’ex compagna, che ha raccontato di essere stata percossa, insultata e perseguitata dal giornalista.

