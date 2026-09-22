«Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna».

Lo ha detto - intervenendo sulle polemiche nate attorno alle parole del ministro e vicepremier, Antonio Tajani - il leader di Fnv, Roberto Vannacci, a Start su Sky TG24.

Il ministero degli Esteri durante un discorso dal palco di Itaca, la kermesse organizzata da Giuseppe Cangemi venerdì a Formello, aveva detto: «I miei figli sono sposati. Ma se dovessi consigliare a un ragazzo quale donna sposare gliene suggerirei una meno appariscente ma più affidabile, più seria, la quale di certo sarà una buona madre di famiglia. Pronta a dare le risposte che servono, sempre presente. Magari meno carina, con la gonna un po' più lunga. Ma mentre con quella affascinante magari arriva qualche "cornetto", con l'altra sicuramente si è certi di un amore per sempre. Manterrà fede alla promessa matrimoniale e garantirà la stabilità della casa. Ci sarà».

Dichiarazioni che avevano innescato forti polemiche e prese di posizione.

(Unioneonline)

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