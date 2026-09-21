Ciro Grillo sta studiando per diventare penalista e difendersi da solo nel processo per stupro di gruppo in cui è stato condannato in primo grado a otto anni dal Tribunale di Tempio Pausania.

Lo ha detto Beppe Grillo intervistato a Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Davide Marra.

«Mio figlio sta attraversando un periodo un po’ particolare, di enorme, pesantezza, che sta risolvendo. Si è laureato con 110 e lode, ha fatto una famiglia, una figlia stupenda, una moglie, studia per diventare penalista e gridare al mondo la sua innocenza, vuole difendersi da solo e gridare la sua innocenza», ha detto Grillo.

Il figlio del fondatore M5s il 22 settembre 2025 è stato condannato a otto anni dal Tribunale di Tempio per stupro di gruppo, nel processo relativo ai fatti avvenuti in Costa Smeralda, nella villa di Beppe Grillo, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Stessa condanna per gli amici Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, più lieve – sei anni – per Francesco Corsiglia. A novembre è previsto l’inizio del processo d’Appello.

Grillo ha parlato anche del Movimento 5 Stelle, che non riconosce più come il partito a cui ha dato vita, e ha categoricamente smentito le voci su una fondazione di un nuovo partito: «Non ho il potere di farlo, non ho le facoltà. Posso solo dare degli input a delle idee».

(Unioneonline)

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