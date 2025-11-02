Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia diciassettenne.

Sale così a cinque il numero delle vittime della slavina che ieri è precipitata sul versante nord della montagna.

La valanga si è staccata nel pomeriggio, attorno alle 16, nei pressi di Cima Vertana. Tutte le persone coinvolte sono di nazionalità tedesca.

