alto adige
02 novembre 2025 alle 09:45aggiornato il 02 novembre 2025 alle 09:49
Valanga sull’Ortles: trovati morti padre e figliaI due erano dispersi da ieri. Sale a cinque il bilancio della tragica slavina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia diciassettenne.
Sale così a cinque il numero delle vittime della slavina che ieri è precipitata sul versante nord della montagna.
La valanga si è staccata nel pomeriggio, attorno alle 16, nei pressi di Cima Vertana. Tutte le persone coinvolte sono di nazionalità tedesca.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata