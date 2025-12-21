Tragedia a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, dove una donna di 40 anni è morta dopo essere stata accoltellata dal compagno. Il femminicidio è avvenuto nel pomeriggio. L’uomo, dopo l’aggressione, si è lanciato dalla finestra, togliendosi la vita.

La conferma arriva dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, che in un post sui social ha ricostruito la dinamica della tragedia. «Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia, in via Ragone»: queste le parole del primo cittadino, che si dice «sul posto, sgomento per l’accaduto».

L’uomo è morto sul colpo dopo essersi lanciato nel vuoto. La donna, invece, è deceduta alcune ore dopo in ospedale: già al momento dei soccorsi era apparsa in condizioni gravissime.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata