Il giudice monocratico di Roma, riqualificando l'accusa da stalking a minacce e lesioni ad una ex compagna, ha condannato a 7 mesi (pena sospesa) il giornalista Enrico Varriale.

Disposto anche il pagamento di una provvisionale di 2mila euro in favore della parte civile. La Procura aveva sollecitato una condanna a sei mesi.

La vicenda risale al periodo compreso tra il dicembre del 2021 e il febbraio del 2022. Varriale in passato è stato condannato a 10 mesi - con pena sospesa - per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un'altra sua ex compagna.

«È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuti arrivare ad una condanna per minaccia non è comprensibile. Un processo pieno di menzogne», il commento degli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, difensori del giornalista, che annunciano l’intenzione di ricorrere in appello.

