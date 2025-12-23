È stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell'episodio avvenuto sabato scorso a Peri (Verona), quando un gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco per strada, mentre si stava allenando

lungo la Strada Statale 12.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, si tratta di un venticinque del posto, che alla guida della propria automobile e in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi al loro indirizzo.

Il gesto sarebbe riconducibile a futili motivi legati a contrasti sulle manovre.

La vicenda

La vicenda risale a sabato scorso, quando i ciclisti erano impegnati nella preparazione atletica pre-natalizia lungo la strada statale 12 a Dolcè (Verona), dove erano seguiti da vicino dalle tre ammiraglie del team. Un'auto di colore scuro si sarebbe avvicinata sempre di più al gruppo. Poi lo avrebbe preso di mira con una pistola, probabilmente a salve.

A quanto ha fatto sapere la stessa società in una nota, gli atleti, lo staff e i dirigenti sono rimasti scioccati da quanto accaduto. E una volta rientrati al quartier generale stabilito in questi giorni al Veronello Resort, hanno provveduto a raccogliere immediatamente tutte le testimonianze e le immagini, in vista di una denuncia.

La società

«Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi dopo quanto successo ieri», commenta il presidente Galdino Peruzzo. «Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza. Purtroppo, di fronte alla follia di certi soggetti, non possiamo davvero fare nulla».

Quanto accaduto in Val d'Adige, fa sapere la società, «non è l'unico episodio di aggressione da parte di automobilisti agli atleti della Padovani», in quanto lo scorso settembre il ciclista vicentino Marco Palomba era stato investito da un pirata della strada.

La sensibilizzazione

«È necessario sensibilizzare tutti coloro che si mettono al volante», ha concluso Peruzzo, «a una cultura di maggiore rispetto». Come ha precisato il direttore sportivo Dimitri Konychev, gli atleti «indossano del vestiario visibile e hanno sulle proprie bici le luci per farsi notare dagli automobilisti. Abbiamo seguito i ragazzi dal primo all'ultimo chilometro», ha detto, «ogni tanto con l'ammiraglia diamo la possibilità agli autisti di sorpassare, però serve maggior rispetto». A commentare l'episodio è intervenuta anche la Federciclismo, facendo sapere che si costituirà parte civile nel caso di un eventuale processo e metterà a disposizione i suoi legali. «Un grave gesto», ha sottolineato la federazione ,«che, allo stato, appare diretto a colpire l'intero movimento ciclistico».

