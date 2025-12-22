La premier Giorgia Meloni ha visitato il Comando operativo di vertice interforze, dove ha partecipato a un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri di Natale ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

«È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide», ha detto nel suo intervento la presidente del Consiglio.

«Si vis pacem para bellum», ha aggiunto Meloni, perché «la pace è un bene prezioso quando la si possiede e da ricercare con ogni sforzo quando la si perde. Questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l'idea del pacifismo alle forze armate».

