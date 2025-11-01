Tre morti: è questo il tragico bilancio della valanga che nel pomeriggio, intorno alle 16, si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Il distacco ha travolto un gruppo di cinque scialpinisti tedeschi.

Le operazioni sono ancora in corso, coordinate dalla Stazione del Soccorso alpino di Solda con il supporto delle Stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del fuoco a valle. Sono in tutto sette le persone coinvolte nel distacco della valanga caduta nel pomeriggio nel gruppo dell'Ortles, in Alto Adige.

Le vittime, come detto, sono tre scialpinisti tedeschi: un uomo ed una donna di 30 anni ed un uomo di 50 anni che facevano parte di un unico gruppo, sono stati travolti mentre salivano e recuperati senza vita dai soccorritori. Pare che il crollo sia stato improvviso e non abbia lasciato scampo. La valanga ha colpito anche altre quattro persone, aggregate in un secondo gruppo, due delle quali risultano ancora disperse.

